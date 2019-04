Avocatul Gheorghe Piperea, specialist in insolventa, anunta dezastrul pentru patronii Realitatea TV: Se pot alege cu sute de plangeri penale

Avocatul Gheorghe Piperea, specialist în domeniul insolvenţei, expune o latură dură a falimentului societăţii care deţine licenţa Realitatea TV. Potrivit acestuia, patronii Realitatea Media ar putea fi răspunde penal pentru bancrută frauduloasă. Oricare dintre creditori ar putea să depună o plângere, inclusiv salariaţii care nu şi-au primit banii sau cărora nu le-au fost plătite contribuţiile sociale.

CITEȘTE ȘI: Îţi poate salva viaţa: Cum şi unde să-ţi măsori tensiunea arterială

"Ca tot a intrat in faliment o "celebra" televiziune, sa vedem cam ce consecinte penale are falimentul, gaura de zeci de milioane de euro cauzata statului (adica noua, contribuabililor) si salariatilor postului (fosti si actuali), precum si intentia deja anuntata de a derula aceeasi mizerie de activitate pe o alta marca apartinand, de fapt si de drept, societatii falite.

In anul 2011, cand zisa televiziune a intrat in insolventa, bancruta frauduloasa era incriminata in art. 143 alin.2 din Legea insolventei nr.85/2006 si consta, printre altele, in:

(i) ascunderea unei parti din activul averii debitorului falit;

(ii) afisarea de datorii fictive (de exemplu, inscrierea unor datorii false in tabelul creantelor), fapta savarsita in frauda creditorilor;

(iii) instrainarea, in frauda creditorilor, a unei parti din activele debitoarei (de exemplu, o marca sau o licenta emisa de CNA care apartine falitei si, in plus, creeaza confuzie cu marca falitei).

Pedeapsa este mare (poate merge pana la 5 ani), dar poate deveni enorma daca se dovedeste concursul de infractiuni si, in plus, savarsirea faptei in grup infractional organizat. Fara suportul administratorului judiciar si, mai ales, fara back-up-ul permanent asigurat de judecatorul - sindic (actualmente suspendata din profesie) chiar si impotriva deciziilor Curtii de Apel defavorabile falitei, supravietuirea contra naturii a acestei "televiziuni" nu ar fi fost posibila. La performanta de a sta in perioada de observatie 7 ani si jumatate a contribuit vartos, SRI (care, dupa toate aparentele, si-a retras recent suportul pentru sritv).

In varianta intrata in vigoare in 2013, bancruta frauduloasa este incriminata in art. 241 din Codul penal.

Continutul acestei infractiuni este aproape identic cu cel din varianta Legii insolventei din 2006.

Diferenta fundamentala, favorabila faptuitorului, este ca se cere plangere prealabila din partea victimei pentru a se putea declansa urmarirea penala. Asadar, parchetul nu se va putea sesiza din oficiu.

Victimele sunt nimeni altii decat creditorii, dintre acestia principalii prejudiciati fiind statul si salariatii postului de televiziune (fosti sau actuali).

Pentru reamintire, au fost situatii dramatice in care foste salariate ale postului tv au fost impiedicate sa isi incaseze chiar si indemnizatia de crestere a copilului, pentru ca patronii bancrutari ai postului tv au refuzat constant sa achite contributiile de asigurari sociale de sanatate (si, uneori, au refuzat chiar plata salariilor).

Apropo de salariati, sunt cateva sute pe tabelul creantelor - si stau acolo, fara nicio sansa la incasarea salariilor de mai mult de 7 ani. Sunt curios care dintre acesti salariati va face plangere prealabila pentru bancruta frauduloasa. Ori daca va face plangere prealabila fiscul roman.

Tuturor celorlalti creditori le dau de stire ca au la dispozitie, de azi, trei luni in care sa faca plangerea prealabila. Asta pentru ca justitia romana sa isi faca in mod independent si fara partinire sarcina cu care este imputernicita de legi si Constitutie.

Va intrebati cine sunt bancrutarii?

In primul rand, sunt bancrutari "patronii" auto-intitulati ai postului.

In al doilea rand, sunt bancrutari directorul general, precum si "vocile" postului care s-au identificat, din egolatrie, cu postul. Desigur, nu ii uitam pe directorii financiari ai societatii falite.

La treaba (sau nu?).

PS Conform art. 296 alin.1 din Codul de procedura penala, plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei. Adica, in cazul fiscului si al salariatilor, de ieri", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Magistrații Curții de Apel București au decis, luni, infirmarea planului de reorganizare propus de S.C Realitatea Media și a trimis cauza la judecătorul sindic în vederea intrării în faliment. Decizia instanței e irevocabilă.

CITESTE SI: Soluţia naturală pentru o fiere sănătoasă: Amestecul de plante recomandat de specialişti .