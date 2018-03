Avocatul personal al Majestatii Sale Margareta, dezvaluiri din procesul cu statul: "Avem sperante"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriel Zagrean, avocatul personal al Custodelui Coroanei Romane, Margareta, in procesele privind obtinerea unor compensatii pentru paduri detinute in arii protejate de tip Sit Natura 2000, care nu pot fi exploatate, se declara optimist in privinta castigarii procesului mutat la Curtea de Apel Oradea si programat sa inceapa pe 2 mai. "Eu consider ca avem sperante, pe considerentul ca, asa cum s-a intamplat cu alti clienti de-ai mei, cu alte obsti si composesorate, inclusiv cu Academia Romana, sa am deja sentinte care s-au pronuntat favorabil in instantele de fond, se poate abtine si aici o solutie pozitiva. Ma refer la Tribunalele Cluj, Mures, Miercurea Ciuc, Alba, Ploiesti s.a.m.d. Normal si firesc s-ar intruni conditiile ...