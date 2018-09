Avocatul Poporului ii raspunde ferm lui Klaus Iohannis: ''Asteptam argumentele juridice''

Avocatul Poporului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Poporului va analiza solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de formulare a unei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial. In paralel cu propriile demersuri, Avocatul Poporului asteapta prezentarea de catre reprezentantii Administratiei Prezidentiale a argumentelor juridice, pe baza carora a fost formulata solicitarea publica a sefului statului, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES. Ca in filme! Desi a organizat o intrevedere cu Guvernul, Klaus Iohannis nu participa la intalnire -UPDATE Pe 5 septembrie, presedintele Klaus Iohannis a condamnat "ferm" adoptarea ...