Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, S-A TREZIT : PRIMA reactie dupa gravele VIOLENTE din Piata Victoriei!

Victor Ciorbea

Primele precizari ale Avocatului Poporului – l-am numit pe Victor Ciorbea – referitoare la gravele violente declansate de Jandarmeria Romana, pe 10 august, in Piata Victoriei.

Inca aflat in concediu, Avocatul Poporului anunta ca institutia ”nu mai are nicio atributie, competenta in aceasta problema, deoarece procurorii lucreaza deja la un dosar si ancheta e in plina desfasurare”.

Sesizari, plangeri?

”Eu sunt plecat in concediu inca de dinaintea evenimentelor de pe 10 august, asa ca, vedeti dumneavoastra, nu cunosc toate datele problemei. Incepand cu ziua de luni, voi fi din nou pe baricade. Avand in vedere ca sunt in concediu, inca nu am aflat daca au fost primite solicitari, sesizari, plangeri din partea cetatenilor privitoare la incidentele de pe 10 august. Luni insa, cand voi ajunge la birou, voi fi in masura sa va dau detalii. Pana atunci, o puteti contacta pe doamna Ecaterina Mirea, adjunctul pe care l-am delegat pentru aceasta perioada.

Avocatul Poporului nu mai are nicio atributie

Oricum, singura constatare pe care o pot face in prezent este ca, avand in vedere faptul ca Parchetul Militar s-a autosesizat a doua zi, Avocatul Poporului nu mai are nicio atributie, competenta in aceasta problema, deoarece procurorii lucreaza deja la un dosar si ancheta e in plina desfasurare”, a declarat Victor Ciorbea.

