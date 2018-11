Avram Iancu, 680 de km inot, de la Sulina, la Istanbul: «Avem obligatia de a scrie povesti de care copiii si nepotii nostri sa fie mandri»

avram iancu marea neagra sulina istanbul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avram Iancu, temerarul roman pe care nu pare nimic in stare sa-l opreasca, a ajuns la destinatie, dupa ce a a inotat in Marea Neagra de la Sulina la Istanbul. A inotat 680 kilometri in Marea Neagra, plecand pe 2 septembrie 2018, din Sulina si ajungand la Istanbul in seara de 31 octombrie. «Noi, cei vii, trebuie sa ducem povestea mai departe. Noi avem obligatia de a scrie povesti de care copiii si nepotii nostri sa fie mandri. Eu nu scriu povestile cu stiloul ci cu bratele. Brat dupa brat, pana la capat! Inotam si marea! Nici chiar povestile nu pot fi transpuse in realitate fara ca ele sa fie sustinute», spunea Avram Iancu la inceputul noii sale aventuri, acum in Ma ...