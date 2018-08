Avram Iancu vrea sa inoate peste 600 de km pana la Istanbul. Bibliotecarul care a strabatut Dunarea tinteste un nou record

Declaratia care a socat. Ce spune sotia lui Schumacher, la 5 ani de la accident Soția lui Michael Schumacher, Corinna, a păstrat în acești ani liniștea în privința stării de sănătate a acestuia, dar un apropiat al familiei a vorbit despre cum se simte cu adevărat consoarta fostului pilot de Formula 1. Citește mai departe...

ANAF avertizeaza ca persoane necunoscute trimit SMS-uri in numele Fiscului: Ar putea fi o frauda Agentia Nationala de Administrare Fiscala avertizeaza contribuabilii ca nu trimite SMS-uri privind situatia fiscala personala, intrucat in utimele 24 de ore "persoane necunoscute au transmis in numele ANAF SMS-uri aparent inofensive, dar care ar putea ascunde o frauda".

PNL și PMP solicita comisie de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane Deputaţii PNL şi PMP au iniţiat joi demersurile pentru înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă în cazul gestionării ...

Romica Țociu a slabit șase kilograme pentru “Te cunosc de undeva!” Romică Țociu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, din 8 septembrie, de la ora 20.00, în postura de concurent la “Te cunosc de undeva!”, a făcut multe schimbări în privința înfățișării pentru acest show. Mai întâi de toate, a slăbit șase kilograme. A ținut dietă câteva săptămâni, iar rezultatele nu au întârziat să […] The post Romică Țociu a slăbit șase kilograme pentru “Te cunosc de undeva!” appeared first on Cancan.ro.

O noua aplicație pentru șoferi lansata de Uber in Romania Conform informațiilor oferite pe site-ul companiei, această nouă aplicație pentru șoferi lansată de Uber îi va ajuta pe aceștia să câștige mai mult și să aibă acces la informații în timp real. Aplicația se dovedește a fi un adevărat asistent al șoferului, ajutându-l pe acesta pas cu pas. Reprezentanții companiei susțin că au colaborat cu […] The post O nouă aplicație pentru șoferi lansată de Uber în România appeared first on Cancan.ro.

Casa inteligenta – moft sau necesitate? Atunci cand cautam informatii despre Smart Home vom gasi o serie de informatii care mai de care mai SF despre locuinta viitorului si despre cat de necesara va fi ea pentru omenire. De fapt, Smart Home sau casa inteligenta defineste o casa automatizata. Este vorba despre acea casa in care nu mai controlezi manual aerul […] The post Casa inteligenta – moft sau necesitate? appeared first on Cancan.ro.

"Tuta absoluta" a fost, este si va fi. Daea a gasit vinovatul pentru dezastru "Tuta absoluta" a fost, este şi va fi. Este o boală specifică care se poate ţine sub control". Aşa îi linisteşte ministrul Petre Daea pe agricultorii îngrijoraţi că tuta le ameninţă culturile de legume. Cine este tuta? O molie. Citește mai departe...

