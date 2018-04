Axiopolis, victorie afara cu CSM Oltenita: SSC Farul s-a incurcat cu CSM Rm. Sarat, iar Progresul 1944 Spartac a egalat-o la puncte

Am obținut o victorie meritată. După ce am încheiat prima parte în avantaj, în repriza a doua gazdele au încercat să revină pe tabelă, iar meciul s-a jucat pe contre. Mai puteam marca, prin Fotescu și Moise, care au ratat ocazii importante. Am avut absenți trei oameni de bază, dar cei care au intrat și-au făcut datoria. Ne bucurăm că am obținut două victorii în deplasare după înfrângerea cu SSC Farul, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă.