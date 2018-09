Azi incepe testarea sistemului RO-ALERT! Desi urmau sa testeze doar pentru capitala, iesenii au primit mesaj

RO ALERT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov incepe de vineri testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov. Vineri, in intervalul orar 10:00-12:00, se vor transmite mesaje “test” utilizatorilor de telefoane mobile aflati in sectoarele 1 si 3 ale Capitalei, dar si in orasele Otopeni si Magurele din judetul Ilfov, relateaza news.ro. Totodata, in intervalul 17:00-19:00, se vor transmite mesaje “test” utilizatorilor de telefoane mobile aflati in orasul Buftea, judetul Ilfov. In 24 septembrie, in intervalele orare 10:00-12:00 si 17:00-19:00, se vor transmite mesaje “test” utilizatorilor de telefoane m ...