BAC 2018: Anunt important pentru elevi! O noua proba obligatorie ar putea fi introdusa la Bacalaureat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bacalaureat 2018 – O noua proba ar putea fi introdusa la bacalaureat. La cativa an de la eliminarea dintre probele de Bacalaureat, o noua proba ar putea reveni pentru elevii care sustin examenul de maturitate. Astfel, o noua proba obligatorie ar putea fi introdusa in examenul national de Bacalaureat. Este vorba despre proba de Educatie Fizica si Sport. Iar initiatorii proiectului cred ca in acest fel va creste nivelul de sanatate a tinerilor. „Evaluarea competentelor motrice formate pe durata invatamantului liceal, pentru elevii apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitati de educatie fizica si sport”. Asa suna definitia pe care Puterea a dat-o noii probe pe care vor sa o introduca in examenul de ...