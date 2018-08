BAC 2018 sesiunea de toamna. Subiectele si baremul la Romana. Greseala majora facuta de elevi!

Veste excelenta despre modelul Ford produs la Craiova Uzina Ford de la Craiova „pune umărul” la creşterea vânzărilor mărcii la nivel european, scrie Ziarul Financiar. EcoSport se vinde aproape la fel de bine precum Kuga, SUV-ul mai mare al americanilor. Citește mai departe...

Papa Francisc: Abuzurile sexuale au fost ignorate mult timp, am aratat nepasare fata de copii Papa Francisc a facut publica o scrisoare catre catolicii din intreaga lume in care condamna abuzurile sexuale comise de preoti catolici, dupa ce in SUA s-a descoperit ca peste 300 de clerici au abuzat in jur de 1.000 de copii timp de mai multe decenii.

Comert electronic 2018: o experienta personalizata, automatizata, conversationala In 2015, Uber introducea pentru prima data conceptul de comert conversational prin optiunea de a activa o cursa prin aplicatia messenger. Ideea de baza pe care consumatorul o simtea era ca prin platforma de comunicare poate interactiona cu business-ul, poate avea suport tehnic, pune intrebari si sa ...

BAC 2018, sesiunea august! Cat de grele au fost subiectele la romana și ce au spus candidații? VIDEO BAC 2018, sesiunea august! După o vară plină de petreceri, cei care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul în prima sesiune au mai avut astăzi o șansă. Aproximativ 45 de MII de candidați au fost așteptați la proba de Limbă și literatura română. Citește mai departe...

PMP intra in scena: Condamnam refuzul Camerei Deputatilor de a convoca o sesiune extraordinara Partidul Mișcarea Populară, luni după-amiază, într-un comunicat de presă remis redacției de știri PSnews.ro, condamnă re ...

REZULTATE ADMITERE POLITIE 2018. Listele elevilor admisi REZULTATE ADMITERE POLITIE 2018. Notele la admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza vor fi afișate luni și marți. Citește mai departe...

BAC 2018 sesiunea de toamna. Rezolvarea subiectelor limba romana, de la EDU.RO Subiectele de la Limba și literatura română au fost publicate de Ministerul Educației. Absolvenții de liceu care participă la sesiunea a doua a Bacalaureatului au susținut astăzi primul examen scris. Candidații au avut 3 ore timp să rezolve subiectele de la Română, concepute pe 3 mari cerințe. Primul subiect de la Română a pornit de […]

Activitate seismica intensa. Romania, lovita de inca doua cutremure Două cutremure s-au produs, luni, în România. Citește mai departe...

Cand se afișeaza rezultatele la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamna Rezultatele la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Peste 45.000 de candidați au început luni, 20 august, sesiunea a doua a BAC-ului. Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţie linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 20 – 23 august, între orele 8,00 – 16,00, […]