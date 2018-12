Bad Sex in Fiction Award - Haruki Murakami si James Frey, pe lista scurta

Haruki Murakami şi James Frey au fost selectaţi pe lista scurtă a Bad Sex in Fiction Award, acordat anual pentru cea mai nereuşită descriere sexuală în literatură. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pe lista scurtă de anul acesta, întocmită de Literary Review, sunt incluşi doar bărbaţi. Murakami, deseori avut în vedere de critici şi public pentru premiul Nobel pentru Literatură, s-a calificat în această cursă cu pasaje din romanul „Killing Commendatore”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Controversatul romancier american James Frey, care a inventat părţi din cartea sa de memorii „A Million Little Pieces”, a fost ales pentru o scenă din romanul său „Katerina”. Premiul, acordat pentru „cel mai strident pasaj de descriere sexuală dintr-o lucrare de ficţiune”, ar mai putea reveni irlandezului Julian Gough, pentru un pasaj din „Connect”, autobiografia „Scoundrels Major Victor Cornwall and Major Arthur St John Trevelyan”, lui Luke Tredget pentru „Kismet”, lui William Wall pentru „Grace’s Day” sau lui Gerard Woodward pentru „The Paper Lovers”. „Sunt încântat să fiu inclus pe lista scurtă pentru Bad Sex in Fiction Award, mai ales pentru că mă aflu alături de Haruki Murakami, şi sper să câştig”, a declarat Gough pentru The Guardian, numindu-i „onanişti” pe cei de la Literary Review, care „includ unele dintre cele mai interesante scrieri despre sex în această listă”. „Ar fi o mare onoare să mă alătur unora ca John Updike, Tom Wolfe şi Ben Okri”. În cei 25 de ani de când este acordat acest premiu doar trei femei l-au câştigat: Rachel Johnson, Nancy Huston şi Wendy ...