„Badia” Ernest Maftei: Legionar notoriu, aparator de evrei, arestat de comunisti. ”L-as fi putut salva pe Iorga”

Desi pare greu de crezut, blajinul Ernest Maftei din "Dumbrava Minunata" a fost un legionar cu putere in ierarhia "Garzii de Fier". Conform spuselor sale, se afla in masina cu Horia SIma in momentul asasinarii lui Nicolae Iorga si, daca ajungeau mai repede la casa acestuia, l-ar fi putut salva. A fost arestat pe vremea lui Carol al II-lea, a protejat evrei, a jucat sub pseudonim si a ajuns in inchisorile comuniste "Joi, 19.10.2006", la orele 05.00, a incetat din viata, dupa o grea suferinta, camaradul nostru, Badia Ernest Maftei, fost detinut politic, membru al Partidului Pentru Patrie". Asa suna, acum mai bine de un deceniu, comunicatul prin care fostii colegi ...