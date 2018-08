Baiat de 17 ani, retinut dupa ce ar fi sustras telefoane mobile dintr-un hotel din Eforie

Cod portocaliu de inundatii! Anunțul facut de ANM in urma cu puțin timp Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundaţii pe unele râuri mici din judeţul Bihor, valabilă până joi seara. De asemenea, râuri din trei judeţe se află sub cod galben de inundaţii. Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, […] The post Cod portocaliu de inundaţii! Anunțul făcut de ANM în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.ro.

Oana Zavoranu vrea sa-și schimbe fizicul! "Constructiv, nu destructiv, nu cu operații" Oana Zăvoranu este pusă pe schimbări! A mărturisit că își dorește cu ardoare o schimbare fizică și este pregătită s-o facă, fără să intervină chirurgical. Bruneta a declarat că își dorește o schimbare de look, fără exagerări însă, și exclude din start operațiile estetice. „Ajung mereu în momente în care șs vrea să schimb fizic

Actorul Richard Gere, tata pentru a doua oara, la 69 de ani Actorul american Richard Gere, în vârstă de 68 de ani, şi soţia sa, activista spaniolă Alejandra Silva, în vârstă de 35 de ani, aşteaptă primul lor copil, potrivit dailymail.co.uk. Gere şi Silva s-au căsătorit civil în aprilie, în Spania. Gere cât şi Silva au copii din relaţii anterioare. Actorul are un fiu, Homer, în vârstă

Zeci de militari au murit in Afganistan dupa ce baza lor militara a fost atacata de talibani Autorităţile au descoperit cel puţin 40 de militari afgani morţi în incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul ţării, care a fost atacată de militanţii talibani săptămâna trecută, relatează Reuters.

Some 1,500 specialists trained for Romania's takeover of EU Council presidency Some 1,500 specialists have been trained for Romania's takeover of the presidency of the EU Council, Minister Delegate for European Affairs Victor Negrescu said on Thursday. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article ...

ALERTA Explozie intr-un bloc din București: Doua persoane s-ar fi aflat in apartament O explozie ar fi avut loc, joi, într-un apartament dintr-un bloc din cartierul Titan, București, potrivit Antena 3.Un martor ocular a relatat, pentru Antena 3, că în apartament ar fi fost 8 butelii care au explodat, două persoane, dintre care o bătrână, aflându-se în locuință. ...

MAE reactioneaza dupa declaratiile vicepremierului italian privind „sclavii” trimisi in Europa: Este inacceptabila orice asociere intre cetatenii unei tari si un fenomen infractional MAE a reacţionat, joi, la declaraţiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat România şi Bulgaria că trimit "sclavi" în Europa occidentală, susţinând că este inacceptabilă orice asociere între cetăţenii unei ţări şi un fenomen infracţional.

Prințul Harry a calcat stramb. Iata ce i-au gasit pozarii in talpa Prințul Harry e iar pe prima pagină a tabloidelor, dar de data aceasta nimeni nu-l mai laudă. El a fost prins pe picior greșit, o fotografie arătând că, la un eveniment recent la care a participat, avea o gaură destul de mare în talpa pantofilor. Mai mult, prințul era și la un eveniment la [& ...