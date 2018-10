Baiat roman, fugarit si ucis fara mila de o gasca de golani, la Londra. Criminalii tanarului de 21 de ani si-au aflat sentinta

Crima Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi tineri au fost gasiti vinovati de uciderea lui Beniamin Pieknyi, un roman in varsta de 20 de ani, injunghiat mortal la Londra, in centrul comercial Stratford. Nenorocirea a avut loc anul acesta, in martie. Kevin Duarte, in varsta de 19 ani, fara locuinta fixa, si Moses Kasule, de 21 de ani, din Cavesson House din Ribbons Walk, Stratford, au fost gasiti vinovati de omucidere, dupa un proces care a durat patru saptamani. Alte doua persoane, Alexis Gabriel Da Costa Varela, de 19 ani, din Lillechurch Road, Dagenham si Mario Zvavamwe, de 19 ani, din Crow Lane, Romford, au fost gasiti vinovati pentru violenta. Vezi si: Londra. Tanar roman, injunghiat mortal, dupa ce a sarit in apar ...