Baiatul de 15 ani a venit acasa cu cheile de la o masina foarte scumpa, a zis ca o vecina i-a vandut-o pentru 50 de lei. Parintii au inceput sa tipe, dar cand s-au dus la vecina sa o intrebe nu le-a venit sa creada ce le-a zis!

porsche

Dupa ce un baiat de numai 15 ani a venit acasa cu un Porsche luxos, parintii lui au inceput sa tipe si sa urle: ,,De unde ai luat masina?!”

Baiatul a raspuns foarte calm: ,,Am cumparat-o azi”.

,,Cu ce bani? Un Porsche costa sute de mii de dolari”

,,Pai”, raspunde baiatul, ,,pe mine masina asta m-a costat doar 15 dolari”.

Parintii, auzind asta, au inceput sa o ia razna. ,,Cine ti-ar vinde tie o asa masina pentru numai 15 dolari?!”

,,A fost femeia care locuieste mai sus pe aceeasi strada cu noi”, a spus baiatul. ,,Nu mai stiu cum o cheama – tocmai s-a mutat. M-a vazut plimbandu-ma cu bicicleta si m-a intrebat daca vreau sa cumpar un Porsche pentru 15 dolari.”

Mama deja nu mai rezista: ,,Oh, Doamne, probabil ca abuzeaza copii. Cine stie ce va mai face in continuare. Terry, trebuie sa te duci pana acolo si sa afli ce se intampla!”

Asa ca tatal copilului s-a dus la casa femeii si a gasit-o in gradina, calma, plantand flori. S-a prezentat drept tatal copilului caruia i-a dat masina si a intrebat-o de ce a facut asa ceva.

Ea a zis: ,,In acesta dimineata am primit un telefon de la sotul meu. Credeam ca e intr-o calatorie de afaceri, dar am aflat de la un prieten ca a fugit in Hawaii cu secretara lui si nu prea are de gand sa se mai intoarca. La telefon sotul meu zicea ca a ramas fara bani si ca ar trebui sa ii vand masina si sa ii trimit banii. Si asa am facut”.

