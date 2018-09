Baietelul Andreei Mantea, indragostit lulea! Micutul David s-a afisat cu noua cucerire

andreea mantea si david

Baietelul Andreei Mantea e micut, dar tare iubaret! David s-a „lipit” de o domnisoara si pare ca simte primii fiori ai iubirii.

Vedeta s-a laudat cu ipostaza in care si-a surprins fiul si le-a aratat imediat fanilor sai cat de „profunde” sunt sentimentele lui David. Moderatoarea de televiziune a fost extrem de surprinsa de modul in care isi manifesta fiul sau iubirea fata de frumoasa fetita. „David si Karyna” a fost descrierea postata de Andreea Mantea, in dreptul fotografiei.

Cel mic o strange cu foc in brate pe fetita de langa el si chiar isi sprijina delicat capul pe pieptul ei, aceasta fiind vizibil mai inalta.

Internautii s-au intrecut in comentarii siropoase, chiar daca unii au „imbratisat” si au gustat gluma facuta de Andreea Mantea, iar altii au criticat faptul ca micutul David este atat de indragostit, la o varsta atat de frageda.

„Iubaret ca cine...?? Mami sau tati? / Ce draguti!!! / Mai dar iubaret mai e David / Ai un copil adorabil, Andreea, iti seamana enorm. Sa-ti bucure viata in continuare... / Asa, David, sa le pupi pe toate, sa nu-ti scape niciuna!” au scris internautii, in comentarii.

