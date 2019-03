Baietelul Andrei a cucerit internetul. David seamana tot mai mult cu mama lui. “Nu ma mai satur“

Andra si-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de David, baietelul ei, care pe zi ce trece ii seamana tot mai mult. Internautii s-au declarat cuceriti de baiatul cu "ochelari de aviator".

Andra a postat pe constul sau de Instagram o fotografie in care se afla alaturi de fiul ei, David. Vedeta il soarbe din priviri pe baiat si marturiseste ca este topita dupa el.

„Ne bucuram de soare impreuna! Nu ma satur de baiatul asta cu ochelari de aviator ?' a scris Andra, in dreptul fotografiei cu ea si David.

Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc. S-au casatorit in anul 2008 si au impreuna doi copii: David si Eva. Andra si Catalin Maruta s-au cunoscut in 2005, iar trei ani mai tarziu si-au oficializat relatia. Cununia religioasa a avut loc in data de 23 august 2008 la Targu-Jiu, orasul natal al mirelui, nunta lor fiind una de poveste. Catalin Maruta si Andra au avut cununia civila in 10 august acelasi an, la Primaria Sectorului 3 al Capitalei, nasi fiindu-le Dana si Cornel Ciocan. Nasii celor doi copii ai cuplului au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj si partenera lui de viata, Ana Maria.

