Baietelul Magdei Vasiliu a scapat de cancer: "Copilul meu este in remisie completa"

Baietelul Magdei Vasiliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magda Vasiliu este extrem de fericita, baietelul ei a scapat de tratamantele chinuitoare pe care le facea la o clinica din Italia: cancerul de care suferea a fost invins! Vedeta TV a marturisit ca tratamentele facute in Italia au dat rezultate extraordinare: „Astazi se implineste un an de cand am ajuns la Roma…Un an in care am sperat, am suferit, am invatat, am plans, m-am bucurat si am aflat ce inseamna cu adevarat cancerul….Un an de chimioterapie, o interventie chirurgicala, aplazie, analize saptamanale, investigatii amanuntite, reevaluari facute ca la carte. Grazie unor medici de un profesionalism incredibil precum Ida Russo, GM Milano, Aurora Castellano, Deborah Di ...