BANC: Barbatii casatoriti si pescuitul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru barbati casatoriti merg la pescuit. Dupa ceva timp, fiecare incepe sa se «laude»: - Nici nu va-nchipuiti ce a trebuit sa fac sa pot veni la pescuit! I-am promis sotiei ca in urmatorul weekend voi zugravi toata casa. - Nici pe mine nu m-a lasat sa vin pana n-am promis ca voi schimba toata gresia in jurul piscinei. - Voi va plangeti pentru niste fleacuri. Eu a trebuit sa promit ca voi reforma bucataria inclusiv schimbarea aparaturii electrocasnice. Si asa au continuat sa pescuiasca pana cand si-au dat seama ca cel de al patrulea nu zisese nimic. - Hei, tu, doar nu vrei sa ne faci sa credem ca n-a trebuit sa promiti nimic! - Eu am pus desteptatorul sa sune la 3.00 AM, si cand a sunat, m-am apropiat de sotia mea si ...