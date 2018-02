BANC: Despre durerea in dos

Trei femei stateau de vorba pe timpul lui Ceausescu despre metode anticonceptionale.

Prima spune:

- Pe mine ma doare in c*r! Sotul meu este ginecolog si in caz ca raman gravida imi face el un chiuretaj.

A doua spune:

- Si pe mine ma doare in c*r! Sotul meu e farmacist si imi aduce pilule anticonceptionale, deci nu am probleme!

A treia spune:

- Si pe mine ma cam doare in c*r! Dar barbatu-miu mi-a zis ca o sa ma obisnuiesc ...

