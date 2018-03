BANC: Gheorghe si Politia

Suna telefonul la sediul politiei.

– Alo, politia?

– Da. Ce doriti?

– Am sunat ca sa-l denunt pe vecinul meu Gheorghe ca ascunde droguri in lemnele de foc.

– Multumim pentru apel, domnule.



A doua zi, dis de dimineata, politistii descind la casa lui Gheorghe. Inarmati cu topoare, patrund in sura in care acesta tinea lemnele de foc, spinteca fiecare lemn in parte, dar nici urma de droguri. Isi cer scuze pentru deranj si pleaca.

Suna telefonul la Gheorghe:



– Salut, Gheo! A venit politia?

– Da.

– Ti-au spart lemnele?

– Da.

– Na, bine. Acum e randul tau sa suni. Si gradina mea trebuie sapata.

