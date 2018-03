Banc: Nu te pune cu femeia!

O femeie este oprita din trafic de un politist:

Politistul: – Buna ziua !

Femeia: – Buna ziua ! Ce s-a intamplat ?

Politistul: – Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs., va rog.

Femeia: – Vi l-as da, numai ca nu am asa ceva. L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata in stare de ebrietate.

Politistul: – Aha… Imi aratati, va rog, actele masinii ?

Femeia: – Nu pot. Am furat aceasta masina.

Politistul: – Ce-ati facut ?!

Femeia: – Am furat masina si am ucis proprietarul. Daca nu ma credeti, cadavrul este in portbagaj… Vreti sa il vedeti ?

In acest moment politistul se retrage incet spre masina sa si cere ajutoare prin radio.

In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie.

Un ofiter superior se apropie de masina femeii cu pistolul pregatit.

Politistul 2: – Doamna, va rog sa iesiti din masina !

Femeia iese din automobil.

Femeia: – S-a intamplat ceva, domnule ?

Politistul 2: – Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta masina si ca ati ucis proprietarul.

Femeia: – Am ucis proprietarul ?

Politistul 2: – Da. Va rog sa deschideti portbagajul.

Femeia deschide portbagajul, care este gol…

Politistul 2: – Masina este a dvs., doamna ?

Femeia: – Da. Poftiti actele ei.

Primul politist ramane perplex.

Politistul 2: – Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis.

Femeia cauta in poseta, scoate un port-document si-l intinde politistului.

Acesta il deschide si studiaza permisul, care este in regula. Tipul deja nu mai stie ce sa creada.

Politistul 2: – Multumesc, doamna… Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, ca ati furat masina si i-ati ucis proprietarul !

Femeia: – Sunt convinsa ca porcul asta mincinos v-a spus si ca mergeam cu viteza !

Morala: Nu va puneti cu femeile! :D

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.