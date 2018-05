BANC: Sotul, la aniversarea varstei de 75 de ani, se adreseaza credincioasei lui sotii…

al 7 lea copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotul, la aniversarea varstei de 75 de ani, se adreseaza credincioasei lui sotii: – Draga, de multa vreme vreau sa te intreb ceva: mereu m-a frapat faptul ca cel de-al saptelea copil al nostru nu seamana cu ceilalti. Macar acum, spre sfarsitul vietii, as vrea sa stiu daca a avut un alt tata fata de ceilalti sase copii? Emotionata, sotia marturiseste: – Da, ai dreptate, a avut alt tata. – Si poti sa-mi spui cine a fost? – Tu! BANC: Costel afla ca mai are de trait doar 24 de ore asa ca se duce la sotie si ii spune… Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanu ...