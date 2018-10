Banca Mondiala: Romania, in urma Albaniei, Ucrainei si Georgiei... Risca sa condamne generatiile viitoare la saracie

Banca Mondiala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania s-a clasat pe locul 67 in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale, in urma unor tari cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50 Singapore, cu un scor de 0,88 (pe o scara de la zero la 1), s-a clasat pe primul loc, iar primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre ale UE, mai putin noi... Intre 2012 si 2017, valoarea HCI pentru Romania a scazut de la 0,63 la 0,60, ceea ce este ingrijorator, spun expertii Bancii Mondiale. Scorul Romaniei se reflecta in realitate in faptul ca nou-nascutii din Romania de astazi vor avea o productivitate de doar 60% atunci cand se vor maturiza fata de cat ar putea avea daca ar beneficia de servicii d ...