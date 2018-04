Banca Raiffeisen se prabuseste! Investitorii sunt ingrijorati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actiunile Raiffeisen Bank International au scazut in dimineata zilei de marti cu pana la 10%, la scurt timp dupa ce s-a anuntat tranzactia prin care BNP Paribas va prelua operatiunile Raiffeisen din Polonia. De asemenea, sanctiunile americane targetate impotriva Rusiei, care au prabusit bursa din Moscova la cele mai dure scaderi din ultimii patru ani, au lovit in plin Raiffeisen, care are operatiuni in plan local. Investitorii sunt ingirjorati cu privire la impactul noilor sanctiuni americane in business-ul Raiffeisen. ”Ingrijorarea este ca bancile din Rusia ar putea inregistra pierderi in portofoliul de creditare in lumina noilor sanctiuni”, a spus Roman Eisenschenk, director de vanzari la Kepler Cheuvreux d ...