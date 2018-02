Banci invinse in instanta! Ce clauze si comisioane au fost declarate abuzive

Creşte numărul celor care au câştig de cauză în procese intentate unităţilor bancare de la care au contractat diverse credite.Într-unul dintre dosare, instanţa a admis, în parte, cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanţii (…) în contradictoriu cu pârâta (…) (n.r. unitate bancară).„Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei prevăzute în art. 5 din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (…), respectiv în referire la partea conform căreia: «[…]. După această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă administrată, care se afişează la sediile (…), la care se adaugă 2,95 p.p.». Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzei prevăzute în art. 9, lit. f) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (…), privitoare la comisionul de urmărire riscuri. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă pârâta (…) (n.r. unitate bancară) la plata către reclamanţi a sumei de 17.377,79 de lei percepută cu titlu de dobândă curentă suplimentară în raport de valoarea dobânzii stipulate iniţial în cadrul art. 5 din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (…), respectiv dobânda curentă în cuantum de 8,9% pe an.Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă pârâtă (…) (n.r. unitate bancară) la plata către reclamanţi a sumei de 8.758,4 lei percepută cu titlu de comision de urmărire riscuri, precum şi a dobânzii legale aferente acestei sume începând cu data încasării fiecărei sume de bani achitate de reclamanţi cu titlu de comision de urmărire riscuri până la data restituirii acesteia“, potrivit minutei judecătoreşti.Într-un alt caz, instanţa a admis în parte cererea formulată de reclamanta (…) în contradictoriu cu pârâta (…) (n.r. unitate bancară) astfel cum a fost precizată. Magistraţii au constatat caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a clauzei contractuale privind comisionul de administrare, cuprinsă în art. 4.1 din Contratul de credit de consum nr. (…), şi au obligat banca la restituirea către reclamantă a sumei de 13.366,55 de lei, achitată cu titlu de comision de administrare, şi la plata dobânzii legale ce urmează a se calcula de la data încasării fiecărei sume achitate cu titlu de comision de administrare şi până la data restituirii efective.„Constată caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a clauzei contractuale privind dreptul unilateral al băncii de a modifica dobânda, cuprins în art. 4.3 din Contratul de credit de consum nr. (…) (n.r. unitate bancară), şi obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 1.035,07 lei, achitată cu titlu de dobândă variabilă, sumă ce se va actualiza cu dobândă legală ce urmează a se calcula de la data încasării fiecărei sume şi până la data restituirii efective“, se mai arată în decizia instanţei.Mai departe, într-un alt dosar, magistraţii au constatat caracterul abuziv al clauzei înscrise la art. 4.1.din Contractul de credit de consum nr. (…) privind comisionul de administrare lunară a creditului de 0,4% aplicat la valoarea soldului creditului încheiat cu pârâta (…) (n.r. unitate bancară).„Constată caracterul abuziv al clauzei înscrise la art. 2.6 din Actul adiţional nr. (…) - condiţii speciale de creditare - privind dobânda penalizatoare de 20% pe an şi care se calculează pentru fiecare zi de întârziere. Constată caracterul abuziv al clauzei înscrise la art. 2.7.3. din Actul adiţional nr. (…) din 18.08.2011 - condiţii speciale de creditare - privind comisionul de administrare lunară de 0,30%. Constată caracterul abuziv al clauzei înscrise la art. 2.7. din Actul adiţional nr. (…) - condiţii speciale de creditare - privind dobânda penalizatoare de 20% pe an, care se calculează pentru perioada de dobândă variabilă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere. Constată caracterul abuziv al clauzei înscrise la art. 2.8.3. din Actul adiţional nr. (…) - condiţii speciale de creditare - privind comisionul de administrare lunară de 0,41%. Constată nulitatea absolută a acestor clauze.Obligă pârâtele să restituie reclamantului sumele încasate cu titlu de comision de administrare a creditului şi cele achitate cu titlu de dobândă penalizatoare. Stabileşte rata de schimb CHF/Ron de la data acordării creditului, respectiv de la data 5.12.2007. Dispune calcularea plăţii ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului de credit pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Obligă pârâtele să restituie reclamantului sumele achitate ca urmare a majorării indicelui CHF/Libor, calculate pentru perioada 5.12.2007 până la zi. Obligă pârâtele să restituie dobânda legală de la data achitării fiecărei rate până la restituirea efectivă“, potrivit deciziei magistraţilor.Într-un alt caz, judecătorii au constatat caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în art. 4.1, alin. 2, teza I şi art. 4.3 din contractul de credit nr. (…), referitoare la comisionul de acordare credit, la comisionul de administrare lunară a creditului şi la dreptul unilateral al băncii de a modifica dobânda, şi, pe cale de consecinţă, au constatat nulitatea absolută a acestor clauze.„Obligă pârâta să plătească reclamantului şi intervenientei principale sumele de bani pe care le-a încasat de la aceştia, în executarea contractului de credit nr. (…), reprezentând comision de acordare credit, comision de administrare lunară a creditului şi dobândă achitată în plus faţă de cea stipulată la art. 4.1, alin. 1 din acelaşi contract (7.95% p.a.). Obligă pârâta să plătească reclamantului şi intervenientei dobânda legală aferentă tuturor sumelor care au fost încasate în baza art. 4.1, alin. 2 teza I şi art. 4.3 din Contractul de credit nr. (…), dobândă ce urmează a se calcula de la data încasării fiecărei sume şi până la data restituirii efective“, potrivit minutei judecătoreşti.Toate deciziile mai sus precizate au fost luate în primă instanţă şi au fost contestate de către reprezentanţii unităţilor bancare.