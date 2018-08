Bancul zilei. Bula e in doliu

banc 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bancul zilei. Bula se intalneste pe strada cu un prieten. Citeste si: BANC: O blonda suna la CFR sa ceara o informatie. FINALUL ESTE GENIAL - Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ce-a avut? - Ceva bijuterii, un televizor si putine economii... - Nu asta te-am intrebat. Ce i-a lipsit? - Pai, masina, o casa sau un apartament proprietate personala... - Bula, de ce a murit? - A fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca niste cartofi, sa facem pireu. A cazut pe scari si si-a rupt gatul. - Ce ghinion! Si ce-ati facut? - Macaroane cu branza! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...