Bancul zilei: Cum se scuza un preot cand este prins beat la volan

Soferii au reprezentat mereu o sursa inepuizabila de bancuri pentru amatorii de umor. Va prezentam o selectie cu zece bancuri savuroase care-i au protagonisti pe conducatorii auto. 1.Un sofer gonea cu 150 km/ora. Vede girofarul unei masini de politie in oglinda si accelereaza. Dupa o vreme, vede ca nu poate scapa de politist si trage pe dreapta. Politistul ii spune: – Am avut o zi groaznica si vreau sa ajung acasa. Dar mi-a placut urmarirea. Asa ca zi-mi o scuza buna si te las sa pleci. – Acum trei saptamani, nevasta-mea a fugit cu un politist, zice soferul. Cand te-am vazut in spate, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi. 2.Un automobilist este oprit de un politist. Agentul ii spune ca a ...