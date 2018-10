Bancul zilei: Cuplul in excursie

cupluexcursie 800x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflandu-se intr-o excursie in afara orasului, sotul si sotia ajung intr-un loc mai izolat, care le trezeste amintiri… – Ia te uita, draga, spune sotia, gardul langa care am facut noi doi dragoste prima data… – Au trecut atatia ani, dar ce-ar fi s-o facem din nou aici? propune sotul. A urmat o partida de s*x salbatic, in care sotia l-a suprins foarte placut pe sot cu miscarile ei pasionale, cu tipetele si muscaturile… iar in final, sotia a lesinat. Dupa circa 30 de minute, cand si-a revenit, sotul i-a spus: – Ai fost perfecta astazi, nici cand eram noi tineri nu am facut dragoste atat de bine… – Da, draga… dar nici gardul nu era electrifi ...