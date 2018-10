Bancul zilei: Doi tineri care vor sa se casatoreasca il intreaba pe Sfantul Petru...

Casatorie in rai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bancul zilei: Doi tineri, in drumul lor spre biserica, unde mergeau sa isi oficieze casatoria, au murit, intr-un accident de masina. Ajunsi la poarta Raiului, l-au intrebat pe Sfantul Petru daca se pot oficia casatorii si in Rai. Sfantul Petru i-a rugat sa astepte un pic, pana vine cu raspunsul. Au asteptat ei o luna, au asteptat doua, pe urma au inceput sa se intrebe ce s-ar intampla daca, odata casatoriti, nu se vor mai intelege. Dupa inca o luna, Sfantul Petru se intoarce: – Am vesti bune, copii! Puteti sa va casatoriti in Rai! – Bine, dar exista si posibilitatea divortului? intreaba tinerii. La care, Sfantul Petru: – Mai, lasati-ma in pace! Trei luni am cautat sa gasesc un ...