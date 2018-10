Bancul zilei: Intr-un orasel de provincie, o bunicuta de treaba, vine la proces ca martor…

banc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un orasel de provincie, o bunicuta de treaba, vine la proces ca martor. Sprijinita in baston, se aseaza emotionata pe scaun, cauta in geanta, iti scoate o batista pe care o plimba dintr-o mana in alta. Ca sa n-o intimideze, procurorul de caz, o ia cu blandete : – D-na Ionescu! Ma cunoasteti? Va mai aduceti aminte de mine? Am locuit pe aceeasi strada. Bunicuta se uita cu atentie la el si zice: – Da, da! Cum sa nu… Te stiu, sigur ca te stiu, de mic erai un neispravit si un mincinos, iti bati nevasta … urat din partea ta! … ai copii mari si nu te lasi de prostii! In sala rumoare, chicoteli, lumea isi da coate …. Stupefiat , procurorul reuseste totusi sa ingaime : &ndas ...