Bancul zilei:  Maria merge cu autobuzul….

Maria merge cu autobuzul catre casa. Autobuzul este plin ochi. Se gandeste: – „Nu vreau sa ma inghesui pana la aparatul de compostat, mai bine o rog pe doamna din fata sa imi composteze biletul. Dar cum sa ma adresez oare? Sa o tutuiesc sau sa ma adresez cu dumneavoastra? La penultima statie nu a coborat, deci merge pana la capatul de linie. Ma uit mai atent la ea, are o sticla de vin, adica sigur merge la un barbat. Vinul nu este cel mai ieftin, deci barbatul arata bine. In satul meu sunt doi barbati care arata bine: sotul meu si amantul meu. La amantul meu sigur nu poate merge deoarece eu acolo ma duc acum. Inseamna ca merge la sotul meu. Sotul meu are doua amante: Iuliana si Mihaela. Iulian ...