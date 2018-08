Bancul zilei: Reactia unui barbat inselat

Bancul zilei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bancul zilei: Intr-un bar intra un barbat cu un pistol, care incepe sa ameninte. – Cine s-a culcat cu nevasta-mea? Nu zice nimeni nimic. Barbatul mai striga o data: – Cine s-a culcat cu nevasta-mea?! Incepe unul sa rada. – Ce e asa amuzant? – Nu ai destule gloante... Citeste si: Bancul zilei: Nevasta, adu-mi o bere inainte sa-nceapa! Citeste si: Bancul zilei. Bula e in doliu Citeste si: Bancul zilei: Ajunge un tip in iad si are de ales intre 3 tipuri de tortura Citeste si: BANCUL ZILEI: Un tigan se duce la popa: "-Parinte am pacatuit!!!" Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...