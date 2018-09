Bancul zilei: Sotul primeste "vestea cea mare"

Bancul zilei doi soti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bancul zilei. In fata semineului din sufragerie, doi soti stateau unul in bratele celuilalt. Printre saruturi fierbinti si pasionale, sotia ii spune sotului: -Iubitule, am sa-ti dau o veste mare! Peste putin timp, vom fi trei! -Ooo! Iubito, ce veste buna mi-ai dat! raspunde bucuros barbatul, strangandu-si mai tare sotia in brate. -Ma bucur iubitule, adauga aceasta, mama si-a vandut casa si de maine va locui cu noi! Citeste si: Bancul zilei: Un politist care patrula in jurul campusului studentesc opreste un student... Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bancul zilei ...