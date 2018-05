Banel Nicolita nu uita de unde a plecat. Gestul facut de sportiv

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banel Nicolita a luat o pauza de pe terenul de fotbal, ocupandu-se mai mult de familia lui, dar si de afaceri. Chiar daca nu a mai jucat, fotbalistul nu a stat degeaba, a fost implicat in mai multe proiecte. Nicolita a investit o parte din bani intr-o sala de fitness si nu numai, fotbalistul a pus bazele unei gradinite unde are in grija 60 de copii. Intrebat daca se gandeste sa mai devina inca o data tata, fotbalistul a spus ca nu exclude posibilitatea asta, insa recunoaste ca venirea pe lume a unui alt copil implica o responsabilitate mare si ca asta ar insemna sa ajunga sa aiba grija nu a doar 3 copii biologici, ci a 61. ”Din iarna, o sa incep din nou munca. Trebuia sa stau, sa ma pregatesc, dar o sa revin. Nu am pus ...