Bani europeni pentru infiintarea culturilor de dud si de goji

Viorel Stefan nu renunta, chiar daca Dragnea nu il vrea: Proiectul meu inseamna presedinte la ASF Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti ca isi continua proiectul inceput si anume acela de a candida la functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Ce a discutat Tudorel Toader cu Liviu Dragnea inainte de decizia CCR care il vizeaza direct pe liderul PSD Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, marti, cu Liviu Dragnea, in biroul liderului PSD de la Camera Deputatilor, despre sesizarea depusa la CCR de Guvern cu privire la formarea completurilor de judecata, sesizare care il vizeaza direct pe Dragnea.

ReporterIS: conflictul de interese al viceprimarului Harabagiu este in acest caz penal DOCUMENT Publicația online ReporterIS vine cu o nouă serie de dezvăluiri din „fieful” viceprimarului Gabriel Harabagiu, despre ca ...

Moartea lui Constantin Carp, barbatul care fusese dat disparut, e invaluita in mister. E cutremurator ce i-a spus ultima data la telefon fostei soții Constantin Carp a fost descoperit mort într-o pădure din județul Neamț, la aproape o lună după ce fosta soție i-a anunțat dispariția. Anchetatorii ieșeni sunt de părere că bărbatul de 40 de ani s-ar fi sinucis. Fosta parteneră de viață le-a povestit oamenilor legii ce i-a spus bărbatul în timpul ultimei conversații telefonice pe care

Actualul administrator al bursei de energie, un fost fotbalist la Ceahlaul Piatra Neamt Unul dintre cei mai noi administratori ai OPCOM este fiul fostului preşedinte PSD Neamţ, judeţ din care vine şi ministru ...

Caz șocant in Crevedia! Un barbat a sunat la 112 și apoi s-a sinucis Gest șocant în Crevedia! Un bărbat de 65 de ani a sunat la 112 și apoi s-a sinucis. Motivul pentru care ar fi recurs la acastă faptă ar fi fost depresia cu care se confrunta de ceva vreme. Bărbatul de 65 de ani era tată a trei copii și era căsătorit. Soția lui însă voia

Romanca de 31 de ani, moarta intr-un tragic accident in Italia O româncă de 31 de ani a murit într-un tragic accident care s-a produs în Italia. Accidentul a avut loc în provincia Piacenza și, conform presei italiene, Liliana G. a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț. Medicii au intervenit de urgență la locul accidentului, cu două ambulanțe, trecătorii fiind cei care au alertat

Drama unui sportiv. Sam Ballard a murit la 28 de ani, dupa ce a mancat un melc la o petrecere Sam Ballard, o fostă mare speranță a rugby-ului australian în urmă cu un deceniu, s-a stins din viață la doar 28 de ani, din cauza unui pariu cretin. În urmă cu opt, Sam Ballard a mâncat un limax (n.r. melc fără cochilie), la o petrecere la care a luat parte, în Sydney. Acesta se afla

Doi adolescenți din Satu Mare au vandalizat zeci de morminte. Polițiștii i-au identificat deja Doi adolescenți de 16, respectiv 17 ani, au fost prinși de polițiști după ce au vandalizat zeci de morminte în Satu Mare. Cei doi sunt acuzați că au lovit, spart și vopsit mai multe pietre funerare. Polițiștii din Satu Mare au identificat autorii distrugerii a 56 de pietre funerare dintr-un cimitir din oraș, aceștia fiind