Banicioiu, la 3 ani dupa Colectiv: Cred ca am fost primul si printre putinii care am insistat ca ranitii sa fie transferati in strainatate. Ce spunea in 2015

Nicolae Banicioiu, deputatul ex-PSD care era ministrul Sanatatii cand a avut loc tragedia din clubul Colectiv, sustine ca a fost primul care a insistat ca ranitii sa fie transferati in strainatate, desi acum trei ani, in primele zile dupa incendiu, declara ca totul este sub control si ca medicii nu au nevoie de ajutor extern.