Banksy: „Girl with Balloon” nu s-a autodistrus conform planului - VIDEO

Artistul britanic Banksy a publicat pe site-ul lui un nou videoclip în care oferă mai multe imagini de la controversata licitaţie care a avut loc Sotheby's Londra în urmă cu două săptămâni şi susţine, în final, că autodistrugerea lucrării „Girl with Balloon” trebuia să fie completă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În videoclip este arătat cum artistul a construit rama, mecanismul şi cum a fost activat acesta din sala de licitaţii. „Girl With Balloon”, faimoasă lucrare semnată Banksy, a fost licitată, pe 5 octombrie, la Sotheby’s din Londra şi, imediat după adjudecarea contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline, s-a autodistrus. Parţial, însă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În finalul videoclipului intitulat „Shred the Love” (Sfâşie dragostea, n.r.) a fost scris „La repetiţii a mers de fiecare dată” şi montajul se încheie cu o demonstraţie în acest sens. Sotheby's a negat că ar fi avut vreo legătură cu acest act, iar numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit. Casa de licitaţii a confirmat vânzarea lucrării şi că preţul pentru care a fost atribuită - 1,042 de milioane de lire sterline (1,185 de milioane de euro) - a fost menţinut. „Banksy nu a distrus o operă în timpul unei licitaţii, el a creat una”, a subliniat responsabilul casei de licitaţii, Alex Branczik. El a precizat că opera a fost redenumită „Love is in the Bin" (Dragostea se află în coşul de gunoi, n.r.) după acest eveniment. Banksy nu şi-a dezvăluit niciodată identitatea. Şi-a început cariera cu realizarea mai multor desene pe clădiri din Bristol (Anglia) şi a devenit unul dintre cei mai ...