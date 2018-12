Baragau (USLM): Conflictul de munca la metrou s-a incheiat; am obtinut o crestere salariala de 20% pentru toata lumea

Conflictul de muncă la metrou s-a încheiat, după ce sindicaliştii au obţinut majorări salariale de 20% pentru toţi angajaţii şi acordarea primelor conform contractului colectiv de muncă aflat încă în derulare. "După foarte multe runde de negocieri, am ajuns cumva la o înţelegere - încă nu am înregistrat contractul (colectiv de muncă pentru 2018-2019- n. r.), îl vom înregistra cu data de mâine. Este vorba de o creştere salarială de 20% pentru toată lumea şi acordarea primelor conform contractului pe care îl avem încă în execuţie. Bineînţeles, în condiţiile astea, s-a încheiat conflictul şi trecem la treabă", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, vicepreşedintele USLM Marian Bărăgău. Potrivit acestuia, este prevăzută acordarea mai multor prime, în primul rând a celei restante, de Ziua Metroului, dar şi a unei prime de Crăciun. "Sunt prevăzute mai multe prime, dar deocamdată avem prima care era restantă şi trebuia dată în noiembrie, de Ziua Metroului, şi urmează prima de Crăciun, prevăzută în contract. Prima de Ziua Metroului este în cuantum de 1.000 de lei şi urmează să negociem prima de Crăciun, dar mai e până atunci", a precizat Bărăgău. Vicepreşedintele USLM a afirmat că media salarială va ajunge la Metrou la 5.000 - 5.500 de lei brut, fără sporuri. Marian Bărăgău a subliniat că miercuri va fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă noul Contract Colectiv de Muncă valabil în perioada 2018-2019. "Teoretic, conflictul de muncă s-a încheiat, dar practic, până nu vedem înregistrat contractul şi numărul de la Direcţia de Muncă unde trebuie să înregistrăm contractul mâine, atunci punem punct final. Acum lucrăm la acte, semnăm procese verbale, semnăm actele de înaintare şi mâine, după ce ducem contractul la Camera de Muncă şi l-am înregistrat, atunci ştim că totul e în regulă şi conform legii. Noi acum doar am bătut palma şi ne-am înţeles, dar actele nu au ajuns unde trebuie, ca să producă efecte juridice", a explicat viceliderul sindicatelor de la Metrou. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)