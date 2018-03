Barbat condamnat la Cluj 3 ani de inchisoare cu executare pentru un santaj pe Facebook. Si-a amenintat victima ca distribuie poze cu ea goala

Santajul pe facebook condamnat de judecatorii clujeni

Un tanar din judetul Salaj a fost condamnat de catre magistratii Curtii de Apel Cluj la trei ani de inchisoare, cu executare, dupa ce a santajat o femeie, pe aplicatia de Messenger de la Facebook, cerandu-i suma de 1800 de euro pentru a nu distribui poze cu ea goala. Interesant este faptul ca barbatul avea pozele de la victima, care i le trimisese in cadrul unor conversatii anterioare.

Silviu Ioan Bode, originar dintr-o comuna din judetul Salaj, a fost condamnat, la sfarsitul lunii ianuarie 2018, de catre magistratii Curtii de Apel Cluj la 3 ani inchisoare cu executare pentru santaj. Mai exact, judecatorii au retinut ca tanarul in varsta de 29 de ani a santajat-o pe o femeie cu care purtase discutii pe Facebook si cu care schimbase poze in care cei doi erau dezbracati. Ulterior, inculpatul a amenintat-o ca daca nu-i da 1.800 de euro va distribui fotografiile compromitatoare prietenilor ei din Facebook. Pentru ca victima l-a blocat si nu i-a mai raspuns, inculpatul i-a contactat pe sotul, fratele si doua prietene ale acesteia, carora le-a trimis poze si le-a spus sa-i transmita sa-i trimita banii. La aplicarea pedepsei, magistratii au tinut cont si de faptul ca, pe cand avea 17 ani, Bode si-a omorat tatal, chiar daca acest aspect nu a atras starea de recidiva. Tanarul a fost liberat conditionat in 2010, arata Clujust.ro

Decizia Penala nr.115/A/2018 Curtea de Apel Cluj

Prin sentinta penala nr. 95 din 14.06.2017 a Judecatoriei Jibou, a fost condamnat inculpatul Bode Silviu Ioan la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru comiterea infractiunii de santaj in forma continuata, prev. de art 207 al 2,3 Cod penal, cu aplicarea prev. art. 35 al. 1 Cp, cu executare in regim de detentie. In baza prevederilor art. 397 Cpp rap. la art 1357 C civ a fost admisa actiunea partii civile M.O.L si in consecinta obliga pe inculpat sa-i plateasca suma de 5000 de euro cu titlu de daune-morale. In baza prevederilor art. 274 Cod de procedura penala a fost obligat inculpatul sa plateasca statului 1000 lei, cheltuieli judiciare, urmand ca onorariul avocatului care a asigurat asistenta juridica obligatorie a inclui, dna S.A, in suma de 260 lei pentru camera preliminara si 260 lei pentru fondul cauzei sa fie avansat din fondurile MJ catre Baroul Salaj Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul intocmit in dosar nr. 680/P/2015 al Parchetului de pe langa Judeccatoria Jibou a fost trimis in judecata inculpatul Bode Silviu Ioan, cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj, prevazuta de art. 207 al 2, 3 Cp. Pentru a se face aplicarea acestor prevederi legale, in fapt, in sarcina inculpatului s-a retinut ca in perioada 22.07.2015/10.08.2015, de mai multe ori a amenintat-o pe persoana vatamata M.O.L, prin intermediul mesajelor scrise pe reteaua Facebook, ca va distribui prietenilor si cunostintelor acesteia, fotografii si filmulete compromitatoare in care persoana vatamata apare dezbracata, daca aceasta nu-i va remite suma de 1800 de euro.

