Barbat condamnat la inchisoare pe viata! Ce planuia sa faca impreuna cu zeci de copii, judecatorii sunt ingroziti

Un barbat din Marea Britanie care pregatea o „mini-militie" a copiilor pentru a comite atacuri teroriste la Londra a fost condamnat marti la inchisoare pe viata. Umar Haque, in varsta de 25 de ani, un fanatic al Statului Islamic, avea in vedere atacuri cu arme de foc si cu un vehicul-capcana asupra a 30 de importante obiective, inclusiv Big Ben, Garda regala si centrul comercial Westfield. Haque era acuzat ca si-a recrutat asistenti pentru aceste planuri la o moschee din Barking, in estul Londrei, unde a „spalat creierele" a 16 copii, cei mai mici avand 11 ani, prin exercitii si „jocuri de rol" glorificand terorismul. Baietii au fost „traumatizati" prin expunerea la propaganda S ...