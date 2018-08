Barbat de 31 de ani, inecat in Marea Neagra. Acesta muncea pe litoral

Litoral Constanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 31 de ani din Arad s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, in mare, in zona unei plaje din municipiul Constanta. El muncea pe litoral si a fost dscos din apa de salvamari, dar in stare de inconstienta. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri dupa-amiaza, pentru salvarea unui barbat scos inconstient din mare, evenimentul avand loc pe o plaja din zona cartierului Faleza Nord. Barbatul a intrat in apa, dar nu a mai putut ajunge la mal, fiind scos din apa de catre salvamari. Deoarece se afla in stop cardiorespirator cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Dupa cateva zeci de minute ...