Barbat de 38 de ani, cercetat pentru inselaciune si fals in inscrisuri. Politistii au intocmit dosar penal

Vremea in weekend: Vesti bune de la meteo Vremea în weekend: Află cum va fi vremea în weekend. Veştile de la meteorologi sunt cât de cât bune! Citește mai departe...

Gigi Becali anunta ca nu il mai contrazice pe Hagi: Poate sa-mi dea si cu parul in cap! Gigi Becali anunta ca face tot ce este posibil pentru a nu-l mai supara pe Gica Hagi, cel cu care s-a impacat recent, dupa o lunga perioada in care "Regele" l-a evitat.

Legea insolventei a fost modificata. Teodorovici: Curatam mediul economic, asta e important Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care modifica Legea insolventei, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precizand ca astfel se va face curatenie in mediul economic si ca vor fi stopate unele practici abuzive, precum insolventele repetate.

Toader si Teodorovici nu au decis daca s-au impacat: "Pana la urmatorul avion" Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat joi că Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă care completează Legea insolvenţei, iar ministerul pe care-l conduce a constatat îndeplinirea exigenţelor constituţionale în cazul aceastei măsuri. Citește mai departe...

Altex - Se lanseaza Fifa 19 - Uite ce preturi au consolele la Altex Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...

Alergologii avertizeaza: Atentie la calitatea aerului interior! Te poti alege cu boli grave Viaţa modernă ne impune să petrecem tot mai mult timp în interior şi, conform unui raport al Agenţiei de Mediu a SUA, aerul pe care îl inhalăm poate fi de 2 până la 5 ori mai poluat decât cel exterior! Citește mai departe...

Romancele care ingrijesc batrani in Italia se lupta cu depresia. ”Iși pun viețile intr-un soi de paranteza…” Româncele care îngrijesc bătrâni în Italia se luptă cu depresia. Sunt numite ”badante” de către italieni, consemnează site-ul stirileprotv.ro. Ele muncesc în fiecare zi pentru a aduna cât mai mulți bani pentru familiile rămase acasă. Din nefericire, numai femeile care au șansa de a lucra ”cu acte în regulă” vor putea primi și pensie de […] The post Româncele care îngrijesc bătrâni în Italia se luptă cu depresia. ”Își pun viețile într-un soi de paranteză…” appeared first on Cancan.ro.

Surpriza de proporții: 2 nume grele, in carți pentru fotoliul de ministru al Educației EXCLUSIV SURSE Redacția PSnews.ro vă prezintă în cele ce urmează, cele mai recente informații din tabăra social-democraților, la conduc ...

I-a decapitat copilul la naștere! E uluitor ce i-a spus medicul mamei devastate Laura Galazzi, mama bebelușului care a decedat, fiind decapitat la naștere, a dezvăluit ce i-a spus medical în acele momente grele. Laura Galazzi era însărcinată în 25 de săptămâni când a venit momentul naşterii. S-a dus imediat la spital, unde urma să facă o cezariază. Medicul a acţionat normal şi i-a spus mamei că bebeluşul […] The post I-a decapitat copilul la naștere! E uluitor ce i-a spus medicul mamei devastate appeared first on Cancan.ro.