Barbat, depistat de polutisti, in timp ce transporta lemne fara documente, cu o autoutilitara

Lucian Avramescu: Langa mormantul bunicului meu, Mihai Ațipit, lângă mormântul bunicului meu, Mihai, veghez lumânarea Care arde încet, ca un prohod. Număr stelele lângă o cruce care a căzut Ca pe front un soldat Bunicul s-a întors din război alb ca neaua Părul lui negru buclat A fost albit într-o noapte în care Prutul nu se lăsa trecut De soldatu ...

Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu", Medgidia angajeaza. Ce post este vacant Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu", Medgidia, strada Dezrobirii, numărul 1, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar IS, pe perioadă nedeterminată, aprobat, prin H.G.numărul 286/2011, modificată și completată de H.G. ...

Atentie soferi: Trafic intens pe DN1 Valea Prahovei. Se circula in coloana Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din cauza marcajelor rutiere care se aplică în centrul oraşului Predeal, judeţul Braşov, precum şi a numărului mare de autovehicule care circulă în zonă, traficul este intens la această oră pe ...

Efectul #TeleormanLeaks: Autoritatile statului cer RISE Project sa-si divulge sursele si ameninta cu o amenda uriasa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) solicita RISE Project sa isi divulge sursele in cazul #TeleormanLeaks si cere si informatii despre toate datele pe care le detin jurnalistii. In caz contrar, risca "penalitati de 20 milioane de euro".

Dragnea, ieșire in FORȚA. Atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: presedintele-tonomat al statului paralel Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că declaraţia de marţi la adresa sa a preşedintelui Klaus Iohannis a a ...

Morometii 2, eșec uriaș in Teleorman. Motivul incredibil pentru care oamenii au ieșit din sala Proiecţia filmului Moromeţii 2, în Alexandria, a fost un eşec, sute de spectatori ridicându-se şi părăsind Sala Polivalentă din cauza sonorizării extrem de proaste şi a zgomotului aparatelor de climatizare. Citește mai departe...

Imagini incredibile din Slatina. Mai mulţi angajaţi care lucrează la reabilitarea centrului reședinței județului Olt au cioplit copacii pentru că… aşa impunea decorul. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL DEPUTAT I-A ŢINUT TRENA MIRESEI. AVEM IMAGINI EXCLUSIVE DE LA NUNTA ANULUI ÎN OLTENIA) "Acesta este un copac pe Bulevardul A.I. Cuza din Slatina, lângă Prefectură. A fost cioplit pentru

USR s-a razgandit: a votat pensii speciale pentru anumiți funcționari Camera Deputaților a votat, ieri, Legea Concurenței, cu amendamentele PSD, prin care se acordă pensii speciale anumitor ...

Proiectul Prima Casă. La doi ani de la intrarea în vigoare a dării în plată, inițiatorul legii vine cu modificări. Pentru că mii de dosare au fost respinse din motive absurde, așa cum le numesc avocații, Daniel Zamfir vrea ca în text să apară clar situațiile în care românii pot renunța la casele luate pe