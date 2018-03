Barbat luat pe capota si plimbat prin traficul din Cluj. Totul a fost filmat. VIDEO

Luat pe capota in centrul Clujului

Un barbat a fost luat pe capota si plimbat astfel prin trafic, dupa o altercatie care a avut loc in zona Praktiker/Arabesque din Cluj.

“Am urmarit Dacia Duster si am anuntat politia de eveniment, soferul in cauza a fost prins in Zorilor. Daca recunoasteti persoana de pe capota anuntati-o ca evenimentul a fost filmat iar politia ne-a spus ca nu poate sanctiona soferul Daciei fara plangerea acesteia”, arata un utilizator al grupului Info Trafic Cluj.

“In jurul orei 11.30, s-a primit un apel prin 112 prin care a fost sesizat faptul ca un sofer a acrosat un pieton si a plecat de la fata locului. Prin urmare, auto a fost dat in urmarire fiind oprit de un echipaj de politie pe strada Lunii din cartierul Zorilor. La volan se afla un barbat de 51 de ani din Italia care a fost condus la sectia 7 Politie pentru lamuriri. La scurt timp, la Politie s-a prezentat si cel de-al doilea barbat in varsta de 52 de ani din Cluj-Napoca. Politistii au constatat ca este vorba despre o altercatie in trafic care a degenerat”, spun reprezentantii IPJ Cluj, citati de monitorulcj.ro

