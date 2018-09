Barbat mort dupa ce a fost prins sub un tractor

Un bărbat de 58 de ani a decedat sâmbătă după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat.Potrivit reprezentanţilor ISU Alba, Detaşamentul Aiud a intervenit cu două autospeciale, din care una pentru descarcerare, în vederea extragerii victimei de sub tractorul răsturnat, potrivit Agerpres Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a informat că bărbatul a mers cu tractorul la o stână, pentru a colecta laptele, şi nu ar fi asigurat corespunzător autovehiculul. Tractorul, care tracta şi o căruţă, s-a răsturnat, prinzându-l pe bărbat sub el.Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.