Barbat, prins in timp ce transporta bunuri furate dintr-un restaurant din Constanta

Guvernul platește 4.500 de euro unui barbat pentru ca acesta sa-și retraga plangerea facuta la CEDO Guvernul României trebuie să plătească daune materiale și morale în valoare 4.500 de euro unui cetățean român pentru ca ...

Daniela Crudu a aflat ca este grav bolnava! ”Fac un tratament de cateva luni” Daniela Crudu a primit un diagnostic crunt din partea medicilor după o serie de simptome care au alertat-o în ultima perioadă. ”Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să […] The post Daniela Crudu a aflat că este grav bolnavă! ”Fac un tratament de câteva luni” appeared first on Cancan.ro.

EMOȚII pentru Liviu Dragnea! Incepe procesul pe care liderul PSD l-a intentat Curții Supreme Procesul în care Liviu Dragnea a dat în judecată Curtea Supremă are programat vineri primul termen. Liderul PSD cere Cur ...

Fiul cel mare al jurnalistului Jamal Khashoggi a parasit Arabia Saudita Salah bin Jamal Khashoggi, fiul cel mare al jurnalistului ucis, Jamal Khashoggi, a părăsit Arabia Saudită și s-a dus în Statele Unite. Bărbatul, care are atât cetățenie americană cât şi saudită, nu a putut anterior să părăsească Arabia Saudită după ce pașaportul său a fost restricționat de autorităţi în urmă cu câteva luni. Un purtător de […] The post Fiul cel mare al jurnalistului Jamal Khashoggi a părăsit Arabia Saudită appeared first on Cancan.ro.

Doi tineri morți, după ce mașina în care se aflau a căzut de pe un pod din Arad Doi tineri au murit și altul a fost rănit grav, fiind transportat inconștient la spital, joi seara, după ce mașina în care se aflau a căzut de un pod din orașul Arad. Accidentul rutier a avut loc, joi seara, pe podul din zona Polivalentă, din orașul Arad.

Iohannis nu putea aproba și nu poate respinge Situația e de tip paradoxal. Iohannis nu avea dreptul în 2016 să emită decretul de numire al lui Augustin Lazăr. Pentru că lipsea calificativul din dosar. Care era absolut obligatoriu. Și, doi, pentru că devenise incompatibil. Prin existența în dosar a deciziei Parchetului Alba de a a-i închide cercetarea penală. Iar acum nu are dreptul să refuze solicitarea lui Tudorel Toader. Pentru că, din nou, devine incompatibil. Singura ieșire din cercul vicios este emiterea decretului.

Miriuța, precaut inaintea duelului din Copou: „Ne așteapta un meci foarte greu!” După ce a debutat cu stângul pe banca tehnică a nou-promovatei FC Hermannstadt, pierzând duelul de pe teren propriu cu Astra Giurgiu, antrenorul sibienilor, Vasile Miriuță, s-a arătat foarte precaut în declarații înaintea duelului din Copou pe care elevii săi îîl vor susține astăzi de la ora 18:00 cu Politehnica Iași. Cu doar un punct […] The post Miriuță, precaut înaintea duelului din Copou: „Ne așteaptă un meci foarte greu!” appeared first on Cancan.ro.

Dăncilă, Firea, Carmen Dan, Olguţa Vasilescu şi Irina Tănase, chemate la tribunal pentru interogatoriu Premierul Viorica Dăncilă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, au fost citate vineri la Tribunalul Bucureşti, pentru a da declaraţii în procesul în care acestea cer daune jurnaliştilor de la publicaţia Times New Roman.

Moldovenii optimiști inaintea delului cu Hermannstadt: „Plecam favoriți, iar acasa jucam bine!” Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, s-a arătat optimist în privința șanselor pe care elevii săi le au de a se impune în duelul din ultima etapă a turului acestui sezon regular pe care elevii săi îl vor susține contra celor de la FC Hermannstadt. „Este un meci pe care vrem şi trebuie […] The post Moldovenii optimiști înaintea delului cu Hermannstadt: „Plecăm favoriți, iar acasă jucăm bine!” appeared first on Cancan.ro.