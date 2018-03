Barbatia lui Ion si dezamagirea Mariei

Ion si Maria, noaptea dupa nunta in pat. Maria ii admira barbatia lui Ion:

– Ioane, dar ce e aia dintre picioarele tale, ca nu am mai vazut?

Ion, vrand sa faca misto de ea, ii spune:

– E ceva special ce numai eu am!

Peste o saptamana:

– Ioane, azi la intors fanul am vazut ca si Gheo are!

– Eh, proasto, eu in tinerete aveam doua si i-am dat si lui una ca suntem prieteni buni!

– Dar ce fraier ai fost, de ce nu ai pastrat-o tu pe aia mai mare!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.