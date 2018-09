Barbatii care se casatoresc cu femei plinute sunt cei mai fericiti

casatorie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te-ai gandit vreodata ca greutatea unei persoane ar putea influenta nivelul fericirii dintr-o relatie? Este normal sa nu iti pese de modul in care arata partenerul sau partenera ta, daca va intelegeti, va respectati si va iubiti, insa s-a descoperit ca barbatii care se casatoresc cu femei dolofane traiesc mai mult. Iata ce spun studiile! Care este motivul pentru care barbatii care se casatoresc cu femei dolofane traiesc mai mult. Dupa cum spuneam mai sus, este irelevant modul in care arata o persoana, daca o apreciezi pentru cine e si cum se comporta cu tine si cu cei din jurul sau. Oamenii de stiinta vin, in schimb, cu cateva completari in ceea ce priveste acest subiect. Potrivit unui nou studiu, barbatii c ...