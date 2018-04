Barbatii si bautura

Doua prietene se intalnesc intamplator pe strada, dupa multi ani. Se imbratisaza bucuroase si incep sa se descoasa despre barbatii lor.

– Auzi draga, mai bea al tau asa mult?

– Nuu… l-am dezvatat.

– Cum ai reusit? da-mi si mie reteta.

– Pai… am luat o pisica de pe strada, am umplut cada cu vin si am bagat pisica acolo. Cand a ajuns acasa, m-a imbratisat ca si-a vazut visul implinit, a intrat in cada, a baut tot vinul si cand a gasit pisica… a lesinat. De atunci nu mai bea decat apa.

– Draga, iti multumesc. Chiar acum ma duc sa caut si eu o pisica.

Gaseste pisica, o duce acasa, toarna vin, il invita in baie. Trec cateva ore bune, si disperata intra peste el sa vada ce se intampla. Barbatu-su mort de beat statea pe marginea cazii si storcea pisica…

– Hai pisi-pisi… inca un strop…

te rooog….

